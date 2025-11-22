  • Спортс
Ник Клэкстон оформил первый трипл-дабл в карьере. По ходу игры он отчитал Портера, который помешал ему взять подбор

Ник Клэкстон оформил первый трипл-дабл в НБА.

Бигмен «Нетс» Ник Клэкстон набрал 18 очков, 11 подборов и 12 передач в матче с «Бостоном» (113:105), оформив первый трипл-дабл в рамках НБА.

По ходу встречи случился забавный эпизод, когда Майкл Портер помешал Нику взять очередной подбор.

«Я забираю, забираю, он мой. Черт побери. Черт побери, Майк», – прокричал Клэкстон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
