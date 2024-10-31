Зайон Уильямсон в 3-й раз за 4 матча реализовал менее 30% бросков с игры

Зайон Уильямсон неудачно начал регулярный чемпионат.

Матч против «Голден Стэйт» стал 3-м в сезоне, в котором форвард реализовал менее 30% бросков с игры (26,7%, 25%, 25%). За все четыре предыдущих года активной карьеры в НБА (184 матча) у Уильямсона было 2 таких игры.

Форвард набирает 18,3 очка, 8,5 подбора, 4,5 передачи и 1,5 блок-шота в среднем в этом сезоне.

«Пеликанс» занимают 12 место на Западе с результатом 2-3.