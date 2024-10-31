«Все болит». Дрэймонд Грин рассказал о противостоянии с Зайоном Уильямсоном

«Голден Стэйт» дважды победил «Новый Орлеан» на своей площадке.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал свое противостояние с Зайоном Уильямсоном.

«Все болит. Но было весело. Он стал настолько лучше. С годами можно было увидеть, как он улучшает свою физическую форму, начинает серьезнее относиться к игре. Постепенные шаги. После этих встреч стало очевидно, что он провел много времени в зале. Работал, чтобы стать лучше.

Все много говорили о его проблемах. Кажется, что он смог отрешиться от всего этого и сосредоточиться на игре. Так что он стал гораздо лучше. Это было тяжелое противостояние, он сделал меня вчера, я постарался сдержать его сегодня», – заключил Грин.

Уильямсон набрал 12 очков, 12 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот, реализовав 5 из 20 бросков с игры во втором проигранном матче (89:104).