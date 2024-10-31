«Все болит». Дрэймонд Грин рассказал о противостоянии с Зайоном Уильямсоном
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал свое противостояние с Зайоном Уильямсоном.
«Все болит. Но было весело. Он стал настолько лучше. С годами можно было увидеть, как он улучшает свою физическую форму, начинает серьезнее относиться к игре. Постепенные шаги. После этих встреч стало очевидно, что он провел много времени в зале. Работал, чтобы стать лучше.
Все много говорили о его проблемах. Кажется, что он смог отрешиться от всего этого и сосредоточиться на игре. Так что он стал гораздо лучше. Это было тяжелое противостояние, он сделал меня вчера, я постарался сдержать его сегодня», – заключил Грин.
Уильямсон набрал 12 очков, 12 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот, реализовав 5 из 20 бросков с игры во втором проигранном матче (89:104).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий