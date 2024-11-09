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Алекса Аврамович: «Посвящаем победу над УНИКСом Ивану Ухову»

Алекса Аврамович посвятил победу над УНИКСом травмированному Ивану Ухову.

— Как бы вы описали ход матча? УНИКС создал вам много проблем?

— Безусловно. Это была тяжелая игра. Обе команды сыграли здорово, особенно в защите. При этом мы контролировали ход матча от первой до последней минуты. Забили много трехочковых, классно действовали в переходном нападении.

Могу сказать, что все ребята сделали свою работу на высочайшем уровне, но больше всего хотел бы выделить Каспера Уэйра и Мело Тримбла. Они были великолепны. Cегодня мы сыграли за Ивана Ухова, который получил травму. Надеюсь, что скоро он вернется в строй, и у нас снова будет оптимальный состав. Посвящаем эту победу Ивану.

— В регулярке вы уже дважды обыграли УНИКС и по разу «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Кто ваш самый опасный соперник в борьбе за чемпионство?

— Все три перечисленные команды. У нас примерно равные шансы на титул.

Защитник ЦСКА Иван Ухов сломал палец в недавнем матче с «Пари НН».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
Иван Ухов
logoАлекса Аврамович
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