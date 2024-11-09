Джакобе Уолтер выбыл как минимум на неделю из-за растяжения плеча
Джакобе Уолтер травмировал плечо.
У атакующего защитника «Торонто» повторное растяжение правого акромиально-ключичного сустава. Следующее обследование состоится через неделю.
Травма произошла в третьей четверти проигранного матча против «Сакраменто» (107:122) 6 ноября.
В четырех матчах этого сезона Уолтер в среднем набирал 2,5 очка и делал 2,8 подбора за 12,2 минуты.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
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