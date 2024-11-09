Джакобе Уолтер выбыл как минимум на неделю из-за растяжения плеча

Джакобе Уолтер травмировал плечо.

У атакующего защитника «Торонто » повторное растяжение правого акромиально-ключичного сустава . Следующее обследование состоится через неделю.

Травма произошла в третьей четверти проигранного матча против «Сакраменто» (107:122) 6 ноября.

В четырех матчах этого сезона Уолтер в среднем набирал 2,5 очка и делал 2,8 подбора за 12,2 минуты.