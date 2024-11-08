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Дарко Раякович об Очаи Агбаджи: «Он принял все задачи, которые мы перед ним поставили, и вышел на новый уровень»

Очаи Агбаджи превзошел ожидания «Торонто».

24-летний защитник проводит третий сезон в НБА. Агбаджи был выбран 14-м на драфте-2022 и перешел в «Рэпторс» из «Юты» в прошлом регулярном чемпионате.

Баскетболист набирает 13 очков, 4,4 подбора, 2 передачи и 1,3 перехвата в первых матчах этого сезона. Защитник улучшил процент попадания трехочковых с 29,4 до 42,4.

«Нужно отметить, что он очень упорно работает над собой. Не было ни разу, чтобы приходилось подгонять его на тренировках. Его очень легко тренировать. Мы много разговариваем. Концентрируемся на том, чем он может помочь команде в каждой игре: в защите, подборах, подвижности, противодействию заслонам.

В атаке он отлично открывается под кольцом, двигается и создает пространство, реализует свои возможности. И постоянно работает над своим броском. Он принял все задачи, которые мы перед ним поставили, и вышел на новый уровень», – прокомментировал рост защитника главный тренер Дарко Раякович.

«У всех свой путь. Кто-то разбирается во всем за 2 минуты, кому-то нужны два года, три или больше. Работа в межсезонье подготовила меня к этому моменту. Это повлияет на всю мою карьеру. Но это только начало, продолжу концентрироваться на каждом конкретном матче, чтобы выйти на максимальный уровень, на который я способен», – заявил Агбаджи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportsnet
logoТоронто
logoНБА
logoОчаи Агбаджи
Дарко Раякович
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