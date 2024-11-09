Мусса Диабате сделал 15 подборов при 0 очков и 0 передач в матче против «Индианы»

Мусса Диабате сделал 15 подборов в матче против «Пэйсерс».

Центровой «Шарлотт » Мусса Диабате в матче против «Индианы» (103:83) сделал 15 подборов и 3 блок-шота, не набрав ни одного очка и не сделав ни одной передачи за 29 минут на паркете.

22-летний француз присоединился к «Хорнетс» минувшим летом, подписав двусторонний контракт.