Майлз Бриджес пропустит как минимум 2 недели с травмой колена

«Шарлотт» потерял Майлза Бриджеса из-за травмы.

Форвард «Хорнетс» пропустит как минимум 2 недели из-за ушиба кости правого колена.

26-летний баскетболист получил повреждение в среду в матче с «Детройтом».

В 8 встречах этого сезона Бриджес в среднем набирает 14,6 очка, 6,8 подборов и 2,5 передачи за 30,5 минуты на площадке.