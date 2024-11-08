Майлз Бриджес пропустит как минимум 2 недели с травмой колена
«Шарлотт» потерял Майлза Бриджеса из-за травмы.
Форвард «Хорнетс» пропустит как минимум 2 недели из-за ушиба кости правого колена.
26-летний баскетболист получил повреждение в среду в матче с «Детройтом».
В 8 встречах этого сезона Бриджес в среднем набирает 14,6 очка, 6,8 подборов и 2,5 передачи за 30,5 минуты на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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