Руди Гобер эффектно поставил сверху с сопротивлением Коби Уайта

Руди Гобер стал автором эффектного данка.

Центровой «Миннесоты» поставил сверху с сопротивлением защитника «Чикаго » Коби Уайта , который нарушил правила в эпизоде.

«Вулвз» победили 135:119, в активе француза 21 очко и 9 подборов.