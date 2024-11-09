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Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Колоссоса», «Арис» встретится с «Марусси»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

АЕК выиграл у «Колоссоса», «Арис» встретится с «Марусси».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 5-0, Олимпиакос – 4-1, Паниониос – 3-2, Промитеас – 3-2, Перистери – 3-2, Арис – 3-2, ПАОК – 3-2, АЕК – 3-3, Марусси – 1-4,  Кардицас – 1-4, Лаврион – 1-4, Колоссос – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.   

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoАрис
logoАЕК
logoПАОК
logoчемпионат Греции
logoМарусси
logoКолоссос
logoЛаврион
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