Чемпионат Греции. АЕК выиграл у «Колоссоса», «Арис» встретится с «Марусси»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

АЕК выиграл у «Колоссоса», «Арис» встретится с «Марусси ». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 5-0, Олимпиакос – 4-1, Паниониос – 3-2, Промитеас – 3-2, Перистери – 3-2, Арис – 3-2, ПАОК – 3-2, АЕК – 3-3, Марусси – 1-4, Кардицас – 1-4, Лаврион – 1-4, Колоссос – 1-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.