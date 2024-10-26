Чемпионат Греции. «Колоссос» против «Ариса», ПАОК встретится с АЕКом

Сегодня состоятся три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Колоссос» примет «Арис», ПАОК дома встретится с АЕКом. Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 3-0, Панатинаикос – 3-0, АЕК – 2-1, Промитеас – 2-1, Перистери – 2-1, Паниониос – 2-1, ПАОК – 1-2, Марусси – 1-2, Арис – 1-2, Колоссос – 1-2, Кардицас – 0-3, Лаврион – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.