Чемпионат Греции. ПАОК – «Кардицас», «Лаврион» встретится с «Арисом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.
ПАОК примет «Кардицас», «Марусси» сыграет с «Колоссосом», «Лаврион» встретится с «Арисом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
- Дата проведения
- 23 декабря, 19.00, «Kleisto Agios Thomas Maroussi»
- Дата проведения
- 23 декабря, 21.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Положение команд: Панатинаикос – 10-0, Олимпиакос – 8-1, Промитеас – 7-3, Арис – 6-4, ПАОК – 5-5, Перистери – 5-5, АЕК – 5-5, Колоссос – 4-6, Марусси – 3-7, Лаврион – 3-7, Аполлон – 2-8, Кардицас – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.