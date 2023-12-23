Чемпионат Греции. ПАОК – «Кардицас», «Лаврион» встретится с «Арисом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

ПАОК примет «Кардицас», «Марусси» сыграет с «Колоссосом», «Лаврион» встретится с « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Марусси – Колоссос Дата проведения 23 декабря, 19.00, «Kleisto Agios Thomas Maroussi» Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 10-0, Олимпиакос – 8-1, Промитеас – 7-3, Арис – 6-4, – 5-5, Перистери – 5-5, АЕК – 5-5, Колоссос – 4-6, – 3-7, – 3-7, Аполлон – 2-8, Кардицас – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.