Чемпионат Греции. ПАОК – «Кардицас», «Лаврион» встретится с «Арисом»

Теги результаты Арис ПАОК чемпионат Греции Марусси Колоссос Лаврион Кардицас Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

ПАОК примет «Кардицас», «Марусси» сыграет с «Колоссосом», «Лаврион» встретится с «Арисом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

ПАОК – Кардицас
Дата проведения
23 декабря, 18.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

Марусси – Колоссос
Дата проведения
23 декабря, 19.00, «Kleisto Agios Thomas Maroussi»
Онлайн матча

Лаврион – Арис
Дата проведения
23 декабря, 21.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 10-0, Олимпиакос – 8-1, Промитеас – 7-3, Арис – 6-4, ПАОК – 5-5, Перистери – 5-5, АЕК – 5-5, Колоссос – 4-6, Марусси – 3-7, Лаврион – 3-7, Аполлон – 2-8, Кардицас – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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