Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Дарушафаку» и увеличил серию до 6-0, «Галатасарай» примет «Бешикташ» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Тофаш» обыграл «Дарушафаку» и увеличил победную серию до 6-0, «Галатасарай» встретится с «Бешикташем ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Тофаш – 6-0, Анадолу Эфес – 5-0, Фенербахче – 4-1, Бешикташ – 4-1, Каршияка – 4-2, Мерсин – 3-2, Бахчешехир – 3-2, Тюрк Телеком – 3-2, Петким Спор – 3-2, Бурсаспор – 2-3, Галатасарай – 2-3, Меркезефенди – 1-4, Бююкчекмедже – 1-5, Дарушафака – 1-5, Маниса – 0-5, Яловаспор – 0-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.