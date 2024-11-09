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Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Дарушафаку» и увеличил серию до 6-0, «Галатасарай» примет «Бешикташ» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Тофаш» обыграл «Дарушафаку» и увеличил победную серию до 6-0, «Галатасарай» встретится с «Бешикташем».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Тофаш – 6-0, Анадолу Эфес – 5-0, Фенербахче – 4-1, Бешикташ – 4-1, Каршияка – 4-2, Мерсин – 3-2,  Бахчешехир – 3-2, Тюрк Телеком – 3-2, Петким Спор – 3-2, Бурсаспор – 2-3, Галатасарай – 2-3, Меркезефенди – 1-4, Бююкчекмедже – 1-5, Дарушафака – 1-5, Маниса – 0-5, Яловаспор – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoБешикташ
logoчемпионат Турции
logoТюрк Телеком
logoГалатасарай
logoКаршияка
logoДарушафака
logoТофаш
logoБююкчекмедже
logoПетким Спор
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