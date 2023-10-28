Чемпионат Турции. «Дарушафака» – «Каршияка», «Тюрк Телеком» примет «Бахчешехир» и другие матчи
В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.
«Дарушафака» дома сыграет с «Каршиякой», «Тюрк Телеком» примет «Бахчешехир».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 13.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
- Дата проведения
- 28 октября, 15.30, «Enka Sport Hall»
- Дата проведения
- 28 октября, 18.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
- Дата проведения
- 28 октября, 20.30, «Ankara Arena»
Положение команд: Анадолу Эфес – 4-0, Фенербахче – 3-1, Петким Спор – 3-1, Маниса – 3-1, Галатасарай – 2-2, Тофаш – 2-2, Бурсаспор – 2-2, Каршияка – 2-2, Тюрк Телеком – 2-2, Дарушафака – 2-2, Бешикташ – 2-2, Бююкчекмедже – 2-2, Бахчешехир – 1-3, Самсунспор – 1-3, Бодрумспор – 1-3, Меркезефенди – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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