Чемпионат Турции. «Дарушафака» – «Каршияка», «Тюрк Телеком» примет «Бахчешехир» и другие матчи

Теги результаты Бешикташ чемпионат Турции Тюрк Телеком Каршияка Дарушафака Тофаш Бахчешехир Бююкчекмедже Петким Спор Баскетбол

В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

«Дарушафака» дома сыграет с «Каршиякой», «Тюрк Телеком» примет «Бахчешехир».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бююкчекмедже – Бешикташ
Дата проведения
28 октября, 13.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Онлайн матча

Петким Спор – Тофаш
Дата проведения
28 октября, 15.30, «Enka Sport Hall»
Онлайн матча

Дарушафака – Каршияка
Дата проведения
28 октября, 18.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Тюрк Телеком – Бахчешехир
Дата проведения
28 октября, 20.30, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 4-0, Фенербахче – 3-1, Петким Спор – 3-1, Маниса – 3-1, Галатасарай – 2-2, Тофаш – 2-2, Бурсаспор – 2-2, Каршияка – 2-2, Тюрк Телеком – 2-2, Дарушафака – 2-2, Бешикташ – 2-2, Бююкчекмедже – 2-2, Бахчешехир – 1-3, Самсунспор – 1-3, Бодрумспор – 1-3, Меркезефенди – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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