Чемпионат Турции. «Дарушафака» – «Каршияка», «Тюрк Телеком» примет «Бахчешехир» и другие матчи

В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

« » дома сыграет с «Каршиякой», « » примет «Бахчешехир».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бююкчекмедже – Бешикташ Дата проведения 28 октября, 13.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu» Онлайн матча

Дарушафака – Каршияка Дата проведения 28 октября, 18.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.» Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 4-0, Фенербахче – 3-1, – 3-1, Маниса – 3-1, Галатасарай – 2-2, – 2-2, Бурсаспор – 2-2, Каршияка – 2-2, Тюрк Телеком – 2-2, Дарушафака – 2-2, – 2-2, Бююкчекмедже – 2-2, Бахчешехир – 1-3, Самсунспор – 1-3, Бодрумспор – 1-3, Меркезефенди – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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