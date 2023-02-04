Чемпионат Турции. «Галатасарай» – «Петким Спор», «Каршияка» примет «Бешикташ» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Галатасарай» примет «Петким Спор», «Каршияка» сыграет с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 15-2, – 14-3, – 12-5, Анадолу Эфес – 12-5, Бурсаспор – 11-6, Дарушафака – 8-9, Бахчешехир – 8-9, Меркезефенди – 8-9, – 7-10, – 7-11, Петким Спор – 6-11, Бююкчекмедже – 6-11, Коньяспор – 6-11, Маниса – 6-11, Газиантеп – 6-11, Бешикташ – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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