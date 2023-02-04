Чемпионат Турции. «Галатасарай» – «Петким Спор», «Каршияка» примет «Бешикташ» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.
«Галатасарай» примет «Петким Спор», «Каршияка» сыграет с «Бешикташем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 февраля, 13.00, «Muradiye Spor Salonu»
- Дата проведения
- 4 февраля, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.30, «Каршияка Арена»
Положение команд: Фенербахче – 15-2, Тюрк Телеком – 14-3, Каршияка – 12-5, Анадолу Эфес – 12-5, Бурсаспор – 11-6, Дарушафака – 8-9, Бахчешехир – 8-9, Меркезефенди – 8-9, Тофаш – 7-10, Галатасарай – 7-11, Петким Спор – 6-11, Бююкчекмедже – 6-11, Коньяспор – 6-11, Маниса – 6-11, Газиантеп – 6-11, Бешикташ – 4-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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