Чемпионат Турции. «Галатасарай» – «Петким Спор», «Каршияка» примет «Бешикташ» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Галатасарай» примет «Петким Спор», «Каршияка» сыграет с «Бешикташем».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Маниса – Тофаш
Дата проведения
4 февраля, 13.00, «Muradiye Spor Salonu»
Онлайн матча

Бахчешехир – Тюрк Телеком
Дата проведения
4 февраля, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Галатасарай – Петким Спор
Дата проведения
4 февраля, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Каршияка – Бешикташ
Дата проведения
4 февраля, 20.30, «Каршияка Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 15-2, Тюрк Телеком – 14-3, Каршияка – 12-5, Анадолу Эфес – 12-5, Бурсаспор – 11-6, Дарушафака – 8-9, Бахчешехир – 8-9, Меркезефенди – 8-9, Тофаш – 7-10, Галатасарай – 7-11, Петким Спор – 6-11, Бююкчекмедже – 6-11, Коньяспор – 6-11, Маниса – 6-11, Газиантеп – 6-11, Бешикташ – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

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