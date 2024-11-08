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Двукратный лучший тренер женской НБА Курт Миллер стал генменеджером «Даллас Уингс»

«Даллас» выбрал нового генменеджера.

Должность получил двукратный обладатель награды лучшего тренера женской НБА во главе «Коннектикута» Курт Миллер. Специалист совмещал тренерскую должность с позицией генерального менеджера в предыдущем клубе и стал лучшим управляющим в 2017 году.

Миллер в первую очередь займется поисками нового главного тренера для команды. «Даллас» закончил сезон-2024 на предпоследнем месте с показателями 9-31.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт женской НБА
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