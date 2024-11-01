Стефани Уайт стала главным тренером «Индиана Фивер»
«Индиана» объявила о подписании нового главного тренера.
Во главе команды Кейтлин Кларк стала Стефани Уайт. 47-летний специалист отыграла 5 сезонов в женской НБА, 4 из которых провела в «Индиане».
Уайт отработала 4 года на должности главного тренера в лиге и руководила «Фивер» в 2015-16 годах.
Последние два сезона Уайт провела в «Коннектикуте». Тренер одержала 62,2% побед в регулярных чемпионатах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN в сети X
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