0

Стефани Уайт стала главным тренером «Индиана Фивер»

«Индиана» объявила о подписании нового главного тренера.

Во главе команды Кейтлин Кларк стала Стефани Уайт. 47-летний специалист отыграла 5 сезонов в женской НБА, 4 из которых провела в «Индиане».

Уайт отработала 4 года на должности главного тренера в лиге и руководила «Фивер» в 2015-16 годах.

Последние два сезона Уайт провела в «Коннектикуте». Тренер одержала 62,2% побед в регулярных чемпионатах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN в сети X
переходы
logoженская НБА
logoКоннектикут жен
Индиана жен
logoКейтлин Кларк
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Предложение «в стиле Лионеля Месси» готовит женская лига Unrivaled для Кейтлин Кларк
523 октября, 15:26
Звезда женской НБА Кейтлин Кларк в одиночку подняла целый спорт. Доказываем цифрами
1815 октября, 12:45
Шэннон Шарп: «Не понимаю, как кто-то мог решить, что Кейтлин Кларк не должна быть единогласным новичком года»
16 октября, 05:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тристан Томпсон: «Раньше Эван Мобли был немного робким, теперь он знает, что является чертовой проблемой»
10 минут назад
Дрю Холидэй: «Нам нельзя подходить к играм спустя рукава, это подготовит нас к любой ситуации»
40 минут назад
«Денвер» в хорошей позиции». Генменеджер Келвин Бут ведет переговоры о продлении контракта
9сегодня, 16:08
НБА. «Кливленд» примет «Орландо», «Миннесота» встретится с «Денвером» и другие матчи
сегодня, 15:53
Ник Янг: «Виктор Вембаньяма еще не нашел свою игру»
1сегодня, 15:37
Чендлер Парсонс о возможном обмене Янниса Адетокумбо: «Это должны быть «Уорриорз», «Тандер» или «Рокетс»
20сегодня, 14:50
Грегг Попович о Викторе Вембаньяме: «Он больше игрок периметра, чем поста»
5сегодня, 14:34
Кристиан Браун: «Победы заботят Николу Йокича больше, чем кого-либо другого»
1сегодня, 14:18
Никола Йокич: «Будь большим в победе и поражении. Так меня воспитали»
3сегодня, 13:59
Владелец «Хапоэля Тель-Авив» Офер Яннай: «Все, кто наносят нам вред, заплатят. Иногда помногу»
1сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Шейн Ларкин сыграет за сборную Турции на Евробаскете-2025
26 минут назад
Джейк Ларэвиа из «Мемфиса» стал 8-м баскетболистом с драфта-2022, чья опция на 4-й год была отклонена
сегодня, 16:24
Эргин Атаман пропустит матч «Панатинаикоса» против «Жальгириса» ради сборной Турции
сегодня, 15:22
Атмосфера в раздевалке, в тренажерном зале и на домашней арене – в новом выпуске влога ЦСКА
сегодня, 15:06Видео
«Реал» интересуется Патриком Беверли и Бруно Кабокло, наблюдает за ситуацией в «Хапоэле»
сегодня, 13:10
«Милан» подписал контракт с Нико Мэннионом
4сегодня, 12:55
«Детройт» отказался от опции в контракте Уэнделла Мура
сегодня, 12:31
Энджел Риз предстала на Хэллоуин в образе героини комиксов Ядовитый Плющ
4сегодня, 12:07Фото
Ксавьер Мун: «Большое преувеличение говорить, что НБА и европейский баскетбол – это два разных вида спорта»
1сегодня, 11:48
Майлз Тернер выложил изображение Матурина рядом с Джорданом и Брайантом после победы над «Селтикс»
5сегодня, 11:31Фото