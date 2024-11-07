Майкл Мэлоун о Расселле Уэстбруке: «В защите он был рок-звездой»

Майкл Мэлоун похвалил Расселла Уэстбрука после победы над «Тандер».

«В защите он был рок-звездой.

Что мне нравится в Расселле Уэстбруке : 17-летний опыт игры в НБА , люди не меняются, но он так старается быть дисциплинированным. Он старается выполнять все, о чем мы его просим, ​​и я это очень ценю.

Часто после 17 лет в лиге ты тот, кто ты есть. Но ему не все равно. Он так вкладывается в эту команду и в то, что он привносит в нее, и он так строг к себе. Я всегда готов тренировать такого парня, как Расселл Уэстбрук», – сказал главный тренер «Денвера ».