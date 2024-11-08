Энтони Дэвис с высокой вероятностью вернется в состав «Лейкерс» в матче с «Сиксерс»
Энтони Дэвис близок к возвращению в строй.
Звездный форвард «Лейкерс» с высокой вероятностью сыграет в матче с «Сиксерс» в пятницу.
Дэвис пропустил встречу с «Мемфисом» в среду из-за плантарного фасциита.
Проблема с левой стопой преследовала игрока с конца прошлого сезона до Олимпиады в Париже, и не решилась к старту нового чемпионата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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