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Энтони Дэвис с высокой вероятностью вернется в состав «Лейкерс» в матче с «Сиксерс»

Энтони Дэвис близок к возвращению в строй.

Звездный форвард «Лейкерс» с высокой вероятностью сыграет в матче с «Сиксерс» в пятницу.

Дэвис пропустил встречу с «Мемфисом» в среду из-за плантарного фасциита.

Проблема с левой стопой преследовала игрока с конца прошлого сезона до Олимпиады в Париже, и не решилась к старту нового чемпионата.  

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
травмы
logoЛейкерс
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logoЭнтони Дэвис
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