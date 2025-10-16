Егор Дёмин с первой попытки выбил «страйк» в челлендже новичков «Бруклина»
Российский защитник победил в конкурсе новичков «Нетс».
Игроки «Бруклина» разыграли шуточную партию в «боулинг»: вместо кеглей – пластиковые стаканы, вместо шара – ракетка для настольного тенниса. Дёмин справился с заданием с первой же попытки.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6547 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Бруклина»
