Егор Дёмин с первой попытки выбил «страйк» в челлендже новичков «Бруклина»

Российский защитник победил в конкурсе новичков «Нетс».

Игроки «Бруклина » разыграли шуточную партию в «боулинг»: вместо кеглей – пластиковые стаканы, вместо шара – ракетка для настольного тенниса. Дёмин справился с заданием с первой же попытки.