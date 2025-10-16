Кэмерон Джонсон: «Йокич может выглядеть медленным, но все его решения принимаются за доли секунды»
Кэмерон Джонсон остался впечатлен сотрудничеством со звездой своей новой команды.
Форвард объяснил, что центровой «Денвера» сочетает высочайший баскетбольный IQ с атлетизмом.
«Йокич постоянно двигается, открывается, идет в проход, ставит заслоны, атакует.
Позволяет игре строиться вокруг него и четко понимает в каждый момент все передвижения своих и чужих игроков. Поднимает руку – и мяч после отскока прилетает в нее как приклеенный.
Его действия могут выглядеть медленными, но все его решения принимаются за долю секунды.
Просмотр видео с ним одновременно познавателен и полезен для мотивации. Он позволяет молодежи понять, как элитный игрок действует на площадке», – поделился Джонсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Young Man and The Three
