Кэмерон Джонсон: «Йокич может выглядеть медленным, но все его решения принимаются за доли секунды»

Кэмерон Джонсон остался впечатлен сотрудничеством со звездой своей новой команды.

Форвард объяснил, что центровой «Денвера » сочетает высочайший баскетбольный IQ с атлетизмом.

«Йокич постоянно двигается, открывается, идет в проход, ставит заслоны, атакует.

Позволяет игре строиться вокруг него и четко понимает в каждый момент все передвижения своих и чужих игроков. Поднимает руку – и мяч после отскока прилетает в нее как приклеенный.

Его действия могут выглядеть медленными, но все его решения принимаются за долю секунды.

Просмотр видео с ним одновременно познавателен и полезен для мотивации. Он позволяет молодежи понять, как элитный игрок действует на площадке», – поделился Джонсон .