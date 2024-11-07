Стив Керр: «Никогда не был достаточно интересен людям, чтобы меня освистывали»
Главный тренер сборной США отметился тем, что не дал игрового времени лидеру «Бостона» Джейсону Тейтуму в двух матчах во Франции.
Керра спросили об этом на предматчевой пресс-конференции.
«Мы не можем контролировать то, как подаются истории. НБА очень популярна. Это очень прибыльный бизнес, и попадание в истории – его часть. У меня в составе было 12 игроков уровня Зала славы, все хотели победить. Я много думал. Не испытывал удовольствия от того, что не выпускал на площадку Тейтума и Эмбиида. Но мы выиграли золотые медали.
Никогда ранее не был достаточно интересен людям, чтобы меня освистывали. Посмотрим, как будет сегодня. Думаю, многие в Бостоне должны поддержать меня. Я был частью сборной. А у них три игрока, которые победили в чемпионате, а через два месяца взяли золото Олимпиады. Это было невероятно. А писать люди могут обо всем, о чем угодно», – заключил Керр.
Тренер «Голден Стэйт» помахал рукой фанатам «Селтикс», которые встретили его представление во время матча недовольным гулом. «Уорриорз» одержали победу над фаворитом чемпионата со счетом 118:112.
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