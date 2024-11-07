Стив Керр: «Никогда не был достаточно интересен людям, чтобы меня освистывали»

Стив Керр впервые провел матч на арене «Селтикс» после олимпийского турнира.

Главный тренер сборной США отметился тем, что не дал игрового времени лидеру «Бостона » Джейсону Тейтуму в двух матчах во Франции.

Керра спросили об этом на предматчевой пресс-конференции.

«Мы не можем контролировать то, как подаются истории. НБА очень популярна. Это очень прибыльный бизнес, и попадание в истории – его часть. У меня в составе было 12 игроков уровня Зала славы, все хотели победить. Я много думал. Не испытывал удовольствия от того, что не выпускал на площадку Тейтума и Эмбиида . Но мы выиграли золотые медали.

Никогда ранее не был достаточно интересен людям, чтобы меня освистывали. Посмотрим, как будет сегодня. Думаю, многие в Бостоне должны поддержать меня. Я был частью сборной. А у них три игрока, которые победили в чемпионате, а через два месяца взяли золото Олимпиады. Это было невероятно. А писать люди могут обо всем, о чем угодно», – заключил Керр.

Тренер «Голден Стэйт» помахал рукой фанатам «Селтикс», которые встретили его представление во время матча недовольным гулом. «Уорриорз» одержали победу над фаворитом чемпионата со счетом 118:112.