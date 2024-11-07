32 очка Кевина Дюрэнта решили исход домашнего матча с «Майами» (115:112)

Кевин Дюрэнт продолжает вести «Санз» за собой.

Звездный форвард набрал 32 очка, 8 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в победном матче против «Майами». Дюрэнт реализовал 13 из 23 бросков с игры, 4 из 11 трехочковых и 2 из 3 штрафных.

Со стороны «Хит» выделился защитник Тайлер Хирро. На его счету 28 очков и 6 передач.

«Финикс» одержал 6-ю победу подряд и занимает первое место в Западной конференции с результатом 7-1.