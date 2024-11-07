Рейтинг новичков НБА. Зак Иди, Карлтон Кэррингтон и Джейлен Уэллс открыли гонку этого сезона
Лидерами на данный момент стали центровой «Мемфиса» Зак Иди (9 драфт-пик), разыгрывающий «Вашингтона» Карлтон Кэррингтон (14) и форвард «Мемфиса» Джейлен Уэллс (39).
Иди провел лучший матч сезона на этой неделе, набрав 25 очков, 12 подборов и 4 блок-шота за 29 минут в игре против «Бруклина». Эксперты ожидают прогресса в связке с разыгрывающим Джа Морэнтом, что может еще больше увеличить шансы центрового на награду по итогам сезона.
Рейтинг новичков НБА:
Зак Иди («Мемфис», 9 пик);
Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 14);
Джейлен Уэллс («Мемфис», 39);
Райан Данн («Финикс», 28);
Александр Сарр («Вашингтон», 2);
Заккари Рисаше («Атланта», 1);
Джонатан Мобо («Торонто», 31);
Далтон Кнехт («Лейкерс», 17);
Джамал Шэд («Торонто», 45);
Тристан да Силва («Орландо», 10).
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