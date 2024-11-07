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Рейтинг новичков НБА. Зак Иди, Карлтон Кэррингтон и Джейлен Уэллс открыли гонку этого сезона

NBA.com выложил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Лидерами на данный момент стали центровой «Мемфиса» Зак Иди (9 драфт-пик), разыгрывающий «Вашингтона» Карлтон Кэррингтон (14) и форвард «Мемфиса» Джейлен Уэллс (39).

Иди провел лучший матч сезона на этой неделе, набрав 25 очков, 12 подборов и 4 блок-шота за 29 минут в игре против «Бруклина». Эксперты ожидают прогресса в связке с разыгрывающим Джа Морэнтом, что может еще больше увеличить шансы центрового на награду по итогам сезона.

Рейтинг новичков НБА:

  1. Зак Иди («Мемфис», 9 пик);

  2. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 14);

  3. Джейлен Уэллс («Мемфис», 39);

  4. Райан Данн («Финикс», 28);

  5. Александр Сарр («Вашингтон», 2);

  6. Заккари Рисаше («Атланта», 1);

  7. Джонатан Мобо («Торонто», 31);

  8. Далтон Кнехт («Лейкерс», 17);

  9. Джамал Шэд («Торонто», 45);

  10. Тристан да Силва («Орландо», 10).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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logoОрландо
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logoТоронто
logoНБА
logoВашингтон
logoЗаккари Рисаше
logoЗак Иди
logoАлександр Сарр
logoДалтон Кнехт
logoКарлтон Кэррингтон
logoТристан да Силва
logoРайан Данн
Джамал Шэд
Джонатан Мобо
Джейлен Уэллс
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