Рейтинг новичков НБА. Зак Иди, Карлтон Кэррингтон и Джейлен Уэллс открыли гонку этого сезона

NBA.com выложил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Лидерами на данный момент стали центровой «Мемфиса» Зак Иди (9 драфт-пик), разыгрывающий «Вашингтона » Карлтон Кэррингтон (14) и форвард «Мемфиса » Джейлен Уэллс (39).

Иди провел лучший матч сезона на этой неделе, набрав 25 очков, 12 подборов и 4 блок-шота за 29 минут в игре против «Бруклина». Эксперты ожидают прогресса в связке с разыгрывающим Джа Морэнтом, что может еще больше увеличить шансы центрового на награду по итогам сезона.

Рейтинг новичков НБА: