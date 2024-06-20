Сергей Карасев подписал трехлетний контракт с «Зенитом»

«Зенит» продлил сотрудничество с Сергеем Карасевым.

30-летний форвард подписал контракт на 3 года до конца сезона-2026/27. Коренной петербуржец является рекордсменом клуба по числу сезонов за команду (6), матчей (272), набранных очков (2873) и перехватов (238).

Вместе с « » Карасев стал чемпионом Единой лиги ВТБ, чемпионом России и обладателем Кубка страны, дважды завоевал Суперкубок Единой лиги и три раза — Кубок Кондрашина и Белова.

В сезоне-2023/24 Единой лиги ВТБ баскетболист набирал 9,4 очка, 3,1 подбора, 1,1 передачи и 1,1 перехвата за 26 минут на паркете в среднем.

Главный тренер команды высоко оценил работу форварда.

« отдал вообще все, хотя был травмирован. Хочу отметить его, потому что он россиянин и должен стать одной из икон клуба для болельщиков. Это тот игрок, который отдает все, травмирован он или нет, он всегда пытается помочь команде. Его характер невероятен. Так что отмечу его, в том числе и потому, что он россиянин, он отсюда.

Мне бы хотелось, чтобы он стал ролевой моделью для всех детей, которым нравится «Зенит», – заключил специалист.