Сергей Карасев подписал трехлетний контракт с «Зенитом»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Сергей Карасев Баскетбол

«Зенит» продлил сотрудничество с Сергеем Карасевым.

30-летний форвард подписал контракт на 3 года до конца сезона-2026/27. Коренной петербуржец является рекордсменом клуба по числу сезонов за команду (6), матчей (272), набранных очков (2873) и перехватов (238).

Вместе с «Зенитом» Карасев стал чемпионом Единой лиги ВТБ, чемпионом России и обладателем Кубка страны, дважды завоевал Суперкубок Единой лиги и три раза — Кубок Кондрашина и Белова.

В сезоне-2023/24 Единой лиги ВТБ баскетболист набирал 9,4 очка, 3,1 подбора, 1,1 передачи и 1,1 перехвата за 26 минут на паркете в среднем.

Главный тренер команды Хавьер Паскуаль высоко оценил работу форварда.

«Карасев отдал вообще все, хотя был травмирован. Хочу отметить его, потому что он россиянин и должен стать одной из икон клуба для болельщиков. Это тот игрок, который отдает все, травмирован он или нет, он всегда пытается помочь команде. Его характер невероятен. Так что отмечу его, в том числе и потому, что он россиянин, он отсюда.

Мне бы хотелось, чтобы он стал ролевой моделью для всех детей, которым нравится «Зенит», – заключил специалист.

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13 комментариев
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Ему всего 30, а у меня ощущение, что он уже доигрывающий ветеран
+18
0
+18
Сохранив Паскуаля и продлив с ним контракт, Зенит и по составу теперь чётко определится. Серёга в Зените и закончит свою баскетбольную карьеру. Здоровья и по меньше травм.
+8
0
+8
Ответ kacnep
Ему всего 30, а у меня ощущение, что он уже доигрывающий ветеран
Тож удивился, думал лет 35 уже
+7
0
+7
Ответ Дмитрий9779
Паскуаля сохранили?
Вчера была инфа на разных сайтах ,что договорились о продлении с ним контракта и на днях официально объявят.
+2
0
+2
Перепутай редактор баскетбольную ветку с футбольной, в комментариях была бы жара)
+1
0
+1
Ответ Алексей Ильин
Тож удивился, думал лет 35 уже
Тоже думал, что уже за 30 давно. Они же со Шведом в одно время в НБА поиграли.
+1
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+1
Ответ Док Аксель
Вчера была инфа на разных сайтах ,что договорились о продлении с ним контракта и на днях официально объявят.
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Мы говорим Зенит - подразумеваем Карасев
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Футбольный арбитр?
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Да чтоб ему до соракета пыхтеть и стать для Зенита как Моня для Химок уважаемым ветераном
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Ответ Алексей Ильин
Тож удивился, думал лет 35 уже
хз выглядит на 40
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Ответ гайка и болт
Тоже думал, что уже за 30 давно. Они же со Шведом в одно время в НБА поиграли.
Он ещё в составе Триумфа против Спартака в Питере победную трёху с сиреной забивал. Спартак уже лет 10 как не существует...
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Ответ Док Аксель
Сохранив Паскуаля и продлив с ним контракт, Зенит и по составу теперь чётко определится. Серёга в Зените и закончит свою баскетбольную карьеру. Здоровья и по меньше травм.
Паскуаля сохранили?
+1
-1
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