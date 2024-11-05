Бросок Домантаса Сабониса на последней секунде принес «Сакраменто» победу в Майами

«Сакраменто» вырвал победу у «Майами» – 111:110.

Бигмен «Кингз» Домантас Сабонис забрал подбор на чужом щите и добавил мяч в корзину при «-1» за 0,7 до сирены.

В активе литовца 16 очков, 16 подборов и 7 передач.