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Бросок Домантаса Сабониса на последней секунде принес «Сакраменто» победу в Майами

«Сакраменто» вырвал победу у «Майами» – 111:110.

Бигмен «Кингз» Домантас Сабонис забрал подбор на чужом щите и добавил мяч в корзину при «-1» за 0,7 до сирены.

В активе литовца 16 очков, 16 подборов и 7 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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