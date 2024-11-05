Пол Джордж о матче против «Клипперс»: «Это будет весело. С нетерпением жду»

Пол Джордж высказался о предстоящем матче против своей бывшей команды «Клипперс».

«Это будет весело. С нетерпением жду этого матча. Это будет круто. Я так много слышал от тех, кто уже играл в «Интуит Доуме», и я рад возможности сыграть там. С нетерпением жду «стены», слышал много хороших отзывов о ней.

Будет ли видео-трибьют? Кто знает. Я получил его только в одном городе — привет Оклахоме. Я получил его только в одном городе, так что шансы не велики», – сказал форвард «Филадельфии».