Пол Джордж о матче против «Клипперс»: «Это будет весело. С нетерпением жду»
Пол Джордж высказался о предстоящем матче против своей бывшей команды «Клипперс».
«Это будет весело. С нетерпением жду этого матча. Это будет круто. Я так много слышал от тех, кто уже играл в «Интуит Доуме», и я рад возможности сыграть там. С нетерпением жду «стены», слышал много хороших отзывов о ней.
Будет ли видео-трибьют? Кто знает. Я получил его только в одном городе — привет Оклахоме. Я получил его только в одном городе, так что шансы не велики», – сказал форвард «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Podcast P with Paul George
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