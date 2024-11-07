Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Автодор», «Зенит» сыграет с «Енисеем»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
«Самара» встретится с «Автодором». «Зенит» примет «Енисей».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 10-1, Зенит – 9-2, Локомотив-Кубань – 9-3, УНИКС – 9-3, Пари Нижний Новгород – 6-6, Парма – 6-6, Уралмаш – 5-7, Самара – 4-6, Автодор – 4-7, Енисей – 4-7, МБА-МАИ – 3-9, Астана – 0-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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