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Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Автодор», «Зенит» сыграет с «Енисеем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

«Самара» встретится с «Автодором». «Зенит» примет «Енисей».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 10-1, Зенит – 9-2, Локомотив-Кубань – 9-3, УНИКС – 9-3, Пари Нижний Новгород – 6-6, Парма – 6-6, Уралмаш – 5-7, Самара – 4-6, Автодор – 4-7, Енисей – 4-7, МБА-МАИ – 3-9, Астана – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
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logoЕдиная лига ВТБ
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