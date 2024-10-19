Единая лига ВТБ. «Самара» сыграет с «Астаной», «Автодор» примет «Енисей»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

«Самара» дома сыграет с казахстанской «Астаной», саратовский «Автодор» примет красноярский «Енисей ». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: Локомотив-Кубань – 7-0, ЦСКА – 5-1, Зенит – 5-2, УНИКС – 5-2, Пари Нижний Новгород – 5-2, Уралмаш – 3-4, Парма – 3-4, Самара – 2-4, Автодор – 2-5, МБА-МАИ – 2-5, Енисей – 2-5, Астана – 0-7. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.