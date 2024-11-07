Репортер The Athletic Сэм Весени о Егоре Демине: «Это серьезный претендент на Топ-5 драфта»
Егор Демин сумел впечатлить прессу по итогам дебюта в NCAA.
Старший репортер the Athletic Сэм Весени назвал выступление российского игрока «сумасшедшим»: «Это серьезный претендент на Топ-5 драфта. Закончил игру с 17 очками и 11 передачами. Честно говоря, мог легко сделать 18 передач и больше».
Демин набрал 18 очков, 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата при 7 точных из 13 бросков с игры и 4 из 7 из-за дуги в победном матче против Центрального Арканзаса (88:50).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Сэма Весени
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости