Репортер The Athletic Сэм Весени о Егоре Демине: «Это серьезный претендент на Топ-5 драфта»

Егор Демин сумел впечатлить прессу по итогам дебюта в NCAA.

Старший репортер the Athletic Сэм Весени назвал выступление российского игрока «сумасшедшим»: «Это серьезный претендент на Топ-5 драфта. Закончил игру с 17 очками и 11 передачами. Честно говоря, мог легко сделать 18 передач и больше».

Демин набрал 18 очков, 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата при 7 точных из 13 бросков с игры и 4 из 7 из-за дуги в победном матче против Центрального Арканзаса (88:50).