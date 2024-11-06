«Они заставляют играть быстро». Джейсон Тейтум объяснил, почему «Пэйсерс» были самым сложным соперником в плей-офф-2024
Джейсон Тейтум заявил, что серия против «Индианы» была самой сложной.
«Я официально заявляю, что серия против «Пэйсерс» была самой сложной для нас в прошлом сезоне. Они очень быстро играют.
Они могли заменить трех человек одновременно. Ти Джей Макконнелл был невероятен на домашней площадке. Оби Топпин, ролевые игроки, которых они приобрели. Они играли командно, они не переставали двигаться, и все играли без мяча.
Их манера игры заставляет вас играть быстро, и это работает на них», – сказал форвард «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
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