Брайан Уиндхорст о решении Стива Керра посадить Джейсона Тейтума на скамейку: «Он плохо бросал трехочковые»

Брайан Уиндхорст высказался об игровом времени Джейсона Тейтума на ОИ-2024.

«Джейсон Тейтум очень плохо бросал трехочковые в плей-офф. Напомню, что в первом раунде против «Хит» он бросал из-за дуги с точностью 29%, во втором раунде против «Кэвс» – 27%, в финале конференции против «Пэйсерс» – 31%, в финале против «Мэвс» – 26%. Он плохо бросал на тренировках, он плохо бросал в двусторонках – это стало причиной решения Стива Керра .

Кроме того, в сборной США Джейсона Тейтума рассматривали как тяжелого форварда. Кто-то говорил: «Почему бы просто не поставить его вместо Стефа Карри, у которого не идет игра? Почему Стефа Карри не посадили на скамейку запасных?» Стеф Карри играет не на той же позиции, что и Джейсон Тейтум.

Я знаю, что кто-то говорил: «Просто дайте ему две минуты». Возможно, если бы Стив Керр сделал это, он бы избежал многих насмешек. Я не думаю, что это имело бы значение, потому что если вы даете Джейсону Тейтуму две минуты на позиции защитника, это на самом деле еще большее неуважение», – сказал эксперт ESPN.