«Вы смотрели НБА в последнее время?» Майкл Купер считает, что желание Джо Маззуллы о драках может исполниться
Майкл Купер считает, что в этом сезоне судьи позволяют более жесткую игру.
«Вы смотрели НБА в последнее время? Желание Джо Маззуллы может исполниться. Судьи позволяют им играть. Теперь можно прикасаться к сопернику. Можно касаться руками атакующего игрока.
Я еще не смотрел матчи «Селтикс», но я смотрел «Лейкерс». И я наблюдал за звездами. Обычно, когда они проходят к кольцу, на них фолят. Судьи перестали фиксировать эти фолы», – сказал прославленный игрок «Лейкерс».
Ранее главный тренер «Бостона» Джо Маззулла признался, что хотел бы, чтобы в НБА вернулись драки.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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