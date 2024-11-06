«Вы смотрели НБА в последнее время?» Майкл Купер считает, что желание Джо Маззуллы о драках может исполниться

Майкл Купер считает, что в этом сезоне судьи позволяют более жесткую игру.

«Вы смотрели НБА в последнее время? Желание Джо Маззуллы может исполниться. Судьи позволяют им играть. Теперь можно прикасаться к сопернику. Можно касаться руками атакующего игрока.

Я еще не смотрел матчи «Селтикс», но я смотрел «Лейкерс». И я наблюдал за звездами. Обычно, когда они проходят к кольцу, на них фолят. Судьи перестали фиксировать эти фолы», – сказал прославленный игрок «Лейкерс ».

Ранее главный тренер «Бостона » Джо Маззулла признался, что хотел бы, чтобы в НБА вернулись драки.