Кевин Дюрэнт о Джа Морэнте: «Самый атлетичный человек, которого я видел»

Кевин Дюрэнт отреагировал на лэй-апы Джа Морэнта с разворотом на 360 градусов.

«Ничего себе! Ничего себе! Самый атлетичный человек, которого я видел.

В истории спорта было много великих атлетов, но Джа делает это так плавно, так легко. Это потрясающе. Он атлет высочайшего уровня», – сказал форвард «Финикса ».