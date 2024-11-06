Кевин Дюрэнт о Джа Морэнте: «Самый атлетичный человек, которого я видел»
Кевин Дюрэнт отреагировал на лэй-апы Джа Морэнта с разворотом на 360 градусов.
«Ничего себе! Ничего себе! Самый атлетичный человек, которого я видел.
В истории спорта было много великих атлетов, но Джа делает это так плавно, так легко. Это потрясающе. Он атлет высочайшего уровня», – сказал форвард «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Up & Adams в соцсети X
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