Джа Морэнт – высшая эстетика спорта. Сразу два разворота на 360 градусов

Ничего подобного лига не видела со времен раннего Майкла Джордана: Джа Морэнт не только феноменально взлетает, но и создает то же иллюзорное ощущение зависания и воздушной прогулки благодаря фигурам высшего пилотажа. Сегодня защитник «Мемфиса» доказал, что баскетбол – это не только данки, два его мяча из-под кольца пополнили коллекцию самых эстетичных лэй-апов всех времен. Во время матча против «Нетс» он дважды завершил проходы тем, что разворачивался в воздухе с полным оборотом вокруг своей оси.

В первом эпизоде центровой «Бруклина» Ник Клэкстон вышел на подстраховку и встретил Морэнта за линией чарджа. Джа выпрыгнул так, что облетел центрового, развернувшись вокруг него и тем самым прикрыв от него мяч, который он зажал в правой руке. Затем он перевел мяч на левую и завершил ей. Причем замедленные повторы дают четко понять, что во время полета он еще и смотрел по сторонам и контролировал ситуацию вокруг, будучи готовым и к дополнительному маневрированию.

Во втором – это получило дальнейшее развитие: Морэнт принял передачу на вход от Джарена Джексона и разогнался для того, чтобы вонзить сверху через Кэма Джонсона. Он как раз отвел мяч назад на правой руке и вытянул вперед левую, чтобы подвинуть в полете оппонента. В какой-то момент он понял, что идти напролом не имеет смысла. Он пересмотрел свои планы, сгруппировался, развернулся в воздухе, облетев соперника, и успел завершить атаку левой рукой до приземления. Технически это запредельная сложность – в данном случае Джа продемонстрировал не только запредельный атлетизм и уникальное владение телом, но и баскетбольное мастерство: на такой скорости так ловко забить слабой рукой – это исполнение на уровне «невозможно».

«Мемфис» уступил «Нетс» (104:106), но Морэнт подтвердил, что схватку за звание самого зрелищного игрока в НБА у него будет выиграть очень непросто. Ждем соответствующих заявок от Зайона Уильямсона и Энтони Эдвардса.

Фото: East News /AP Photo/Seth Wenig