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Чемпионат Италии. «Виртус» обыграл «Дертону» и увеличил победную серию до 6-0

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошел один матч.

«Виртус» на домашней арене обыграл «Дертону» и продолжил победную серию.

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тренто – 6-0, Виртус – 6-0, Триест – 5-1, Дертона – 4-2, Милан – 4-2, Брешия – 4-2, Трапани Шарк – 4-2, Реджо-Эмилия – 3-3, Венеция – 3-3, Пистоя – 3-3, Скафати – 2-4, Тревизо – 1-5, Динамо Сассари – 1-5, Ваноли Кремона – 1-5, Варезе – 1-5, Наполи – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
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