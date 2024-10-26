Чемпионат Италии. «Кремона» – «Виртус», «Милан» сыграет с «Наполи» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.
«Кремона» встретится с «Виртусом», «Милан» дома сыграет с «Наполи».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тренто – 4-0, Виртус – 3-0, Трапани Шарк – 3-1, Брешия – 3-1, Милан – 3-1, Реджо-Эмилия – 3-1, Триест – 3-1, Дертона – 2-1, Пистоя – 2-2, Скафати – 1-3, Ваноли Кремона – 1-3, Венеция – 1-3, Тревизо – 1-3, Динамо Сассари – 1-3, Варезе – 0-4, Наполи – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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