Чемпионат Италии. «Кремона» – «Виртус», «Милан» сыграет с «Наполи» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут пять матчей.

«Кремона» встретится с «Виртусом», «Милан» дома сыграет с «Наполи». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Тренто – 4-0, Виртус – 3-0, Трапани Шарк – 3-1, Брешия – 3-1, Милан – 3-1, Реджо-Эмилия – 3-1, Триест – 3-1, Дертона – 2-1, Пистоя – 2-2, Скафати – 1-3, Ваноли Кремона – 1-3, Венеция – 1-3, Тревизо – 1-3, Динамо Сассари – 1-3, Варезе – 0-4, Наполи – 0-4. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.