«Нью-Йорк» подпишет двусторонний контракт с Бу Буи

«Нью-Йорк» подпишет Бу Буи.

«Никс» и защитник (24 года, 188 см) договорились о двустороннем контракте. Буи займет место, которое освободилось после перевода Ариэля Хукпорти на стандартный контракт.

Буи не был выбран на драфте 2024 года. В прошедшем сезоне NCAA защитник набирал 19,0 очка, 3,3 подбора, 5,0 передачи и 1,4 перехвата в среднем за матч.