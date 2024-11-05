«Нью-Йорк» подпишет двусторонний контракт с Бу Буи
«Нью-Йорк» подпишет Бу Буи.
«Никс» и защитник (24 года, 188 см) договорились о двустороннем контракте. Буи займет место, которое освободилось после перевода Ариэля Хукпорти на стандартный контракт.
Буи не был выбран на драфте 2024 года. В прошедшем сезоне NCAA защитник набирал 19,0 очка, 3,3 подбора, 5,0 передачи и 1,4 перехвата в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости