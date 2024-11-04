Мэтт Райан договорился о контракте с «Нью-Йорком»

«Никс» подпишут Мэтта Райана.

Клуб заинтересовался услугами форварда (27 лет, 198 см) после травмы плеча защитника Лэндри Шэмета .

По информации инсайдера Майкла Скотто, стороны договорились о контракте.

В прошлом сезоне Райан принял участие в 28 матчах за «Пеликанс», в среднем набирая 5,4 очка и 1,4 подбора за 13,9 минуты. Форвард реализовал 45,1% трехочковых бросков.