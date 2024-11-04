Мэтт Райан договорился о контракте с «Нью-Йорком»
«Никс» подпишут Мэтта Райана.
Клуб заинтересовался услугами форварда (27 лет, 198 см) после травмы плеча защитника Лэндри Шэмета.
По информации инсайдера Майкла Скотто, стороны договорились о контракте.
В прошлом сезоне Райан принял участие в 28 матчах за «Пеликанс», в среднем набирая 5,4 очка и 1,4 подбора за 13,9 минуты. Форвард реализовал 45,1% трехочковых бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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