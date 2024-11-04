Пол Джордж об участии в матче с «Финиксом»: «90-95 процентов»
Пол Джордж планирует дебютировать за «Сиксерс».
«Я думаю, 90-95%. Разумеется, я еще проведу бросковую тренировку, чтобы полностью протестировать состояние. Но я определялся с ситуацией последнюю пару дней. Никаких болевых ощущений, воспаления или еще чего-то, что заставит меня задуматься о пропуске матча», – заявил форвард.
В данный момент «Филадельфия» занимает предпоследнее место на Востоке с результатом 1-4. Команду ожидает гостевой матч против «Финикса». Джордж восстанавливался после ушиба колена в предсезонном матче.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Помпи
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости