Пол Джордж об участии в матче с «Финиксом»: «90-95 процентов»

Пол Джордж планирует дебютировать за «Сиксерс».

«Я думаю, 90-95%. Разумеется, я еще проведу бросковую тренировку, чтобы полностью протестировать состояние. Но я определялся с ситуацией последнюю пару дней. Никаких болевых ощущений, воспаления или еще чего-то, что заставит меня задуматься о пропуске матча», – заявил форвард.

В данный момент «Филадельфия » занимает предпоследнее место на Востоке с результатом 1-4. Команду ожидает гостевой матч против «Финикса ». Джордж восстанавливался после ушиба колена в предсезонном матче.