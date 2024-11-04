Пол Джордж, как ожидается, дебютирует за «Филадельфию» в матче с «Финиксом» в понедельник
Пол Джордж близок к возвращению в строй.
Звездный форвард, как ожидается, дебютирует за «Филадельфию» в матче с «Финиксом» в понедельник.
34-летний Джордж, который выбыл из-за ушиба колена во время предсезонки, на прошлой неделе начал участвовать в тренировках «Сиксерс» и двусторонних играх.
Пол перешел в «Филадельфию» из «Клипперс» в межсезонье-2024.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости