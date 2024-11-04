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Пол Джордж, как ожидается, дебютирует за «Филадельфию» в матче с «Финиксом» в понедельник

Пол Джордж близок к возвращению в строй.

Звездный форвард, как ожидается, дебютирует за «Филадельфию» в матче с «Финиксом» в понедельник.

34-летний Джордж, который выбыл из-за ушиба колена во время предсезонки, на прошлой неделе начал участвовать в тренировках «Сиксерс» и двусторонних играх.

Пол перешел в «Филадельфию» из «Клипперс» в межсезонье-2024.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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