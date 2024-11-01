Джоэл Эмбиид: «Сделал слишком многое для этого чертова города, чтобы со мной так обращались»
Джоэл Эмбиид раздражен вопросами к своему отсутствию.
Центрового упрекают в нежелании играть. Эмбиид еще не выступал в этом сезоне и заявлял о намерении пропускать матчи бэк-ту-бэк.
«Я дважды ломал кости лица, возвращался на площадку рискуя потерять зрение, выходил со сломанными пальцами. Когда люди говорят, что я не хочу играть – я доказывал обратное.
Я слишком много подвергал себя риску, чтобы говорить такое. Это бред. Я слишком многое сделал для этого чертова города, чтобы ко мне так относились. До хрена и больше. Хотел бы быть таким же счастливчиком, как другие, но это не значит, что я не делаю все возможное», – заявил баскетболист.
Эмбиид и Пол Джордж пропустят ближайший матч с «Мемфисом».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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