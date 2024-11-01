9

Джоэл Эмбиид: «Сделал слишком многое для этого чертова города, чтобы со мной так обращались»

Джоэл Эмбиид раздражен вопросами к своему отсутствию.

Центрового упрекают в нежелании играть. Эмбиид еще не выступал в этом сезоне и заявлял о намерении пропускать матчи бэк-ту-бэк.

«Я дважды ломал кости лица, возвращался на площадку рискуя потерять зрение, выходил со сломанными пальцами. Когда люди говорят, что я не хочу играть – я доказывал обратное.

Я слишком много подвергал себя риску, чтобы говорить такое. Это бред. Я слишком многое сделал для этого чертова города, чтобы ко мне так относились. До хрена и больше. Хотел бы быть таким же счастливчиком, как другие, но это не значит, что я не делаю все возможное», – заявил баскетболист.

Эмбиид и Пол Джордж пропустят ближайший матч с «Мемфисом».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Джоэла Эмбиида, соцсети репортера Кайла Нойбека
травмы
logoМемфис
logoФиладельфия
logoНБА
logoПол Джордж
logoДжоэл Эмбиид
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид провел несколько двусторонок «5 на 5» и может вернуться в эти выходные
вчера, 13:43
«Филадельфия» оштрафована на 100 000 долларов за публичные заявления о состоянии здоровья Джоэла Эмбиида
529 октября, 21:06
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж не сыграют в завтрашнем матче против «Детройта»
729 октября, 18:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Жальгирис» – «Монако», «Црвена Звезда» играет с «Панатинаикосом» и другие матчи
22 минуты назадLive
Яннис Адетокумбо: «Чего ныть, если не собираешься сдаваться? Я не собираюсь»
10 минут назад
Ник Нерс: «Начал думать, как совместить Джоэла Эмбиида с Андре Драммондом на площадке»
23 минуты назад
Форвард «Реала» Джанан Муса пропустит минимум 4 недели из-за травмы голеностопа
сегодня, 18:06
Спортивный директор «Црвены Звезды» Милан Дозет о ситуации с Джонатаном Мотли: «Наш клуб в этом не участвует»
1сегодня, 17:52
Тристан Томпсон: «Раньше Эван Мобли был немного робким, теперь он знает, что является чертовой проблемой»
сегодня, 17:24
Дрю Холидэй: «Нам нельзя подходить к играм спустя рукава, это подготовит нас к любой ситуации»
1сегодня, 16:54
«Денвер» в хорошей позиции». Генменеджер Келвин Бут ведет переговоры о продлении контракта
9сегодня, 16:08
НБА. «Кливленд» примет «Орландо», «Миннесота» встретится с «Денвером» и другие матчи
сегодня, 15:53
Ник Янг: «Виктор Вембаньяма еще не нашел свою игру»
1сегодня, 15:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» против «Стад Рошеле», «Лимож» принимает «Элан Шалон»
4 минуты назадLive
Чемпионат Турции. 26 очков Хазера принесли «Бахчешехиру» победу над «Яловаспором»
4 минуты назад
Альфа Каба покинул «Маккаби» после окончания краткосрочного контракта
1сегодня, 17:39
Шейн Ларкин сыграет за сборную Турции на Евробаскете-2025
сегодня, 17:08
Стефани Уайт стала главным тренером «Индиана Фивер»
сегодня, 16:43
Джейк Ларэвиа из «Мемфиса» стал 8-м баскетболистом с драфта-2022, чья опция на 4-й год была отклонена
2сегодня, 16:24
Эргин Атаман пропустит матч «Панатинаикоса» против «Жальгириса» ради сборной Турции
сегодня, 15:22
Атмосфера в раздевалке, в тренажерном зале и на домашней арене – в новом выпуске влога ЦСКА
сегодня, 15:06Видео
«Реал» интересуется Патриком Беверли и Бруно Кабокло, наблюдает за ситуацией в «Хапоэле»
сегодня, 13:10
«Милан» подписал контракт с Нико Мэннионом
5сегодня, 12:55