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Единая лига ВТБ. «Уралмаш» играет с «Астаной»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

«Уралмаш» в Екатеринбурге играет с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 9-1, Зенит – 9-2, Локомотив-Кубань – 9-2, УНИКС – 8-3, Пари Нижний Новгород – 6-5, Парма – 5-6, Самара – 4-6, Енисей – 4-7, Уралмаш – 4-7, Автодор – 4-7, МБА-МАИ – 3-8, Астана – 0-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
logoУралмаш
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