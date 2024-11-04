Ростислав Вергун: «Большая ротация, которую использовали в последних матчах, сделала игру «Уралмаша» качественней»
Ростислав Вергун поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ против «Астаны».
«Астана» играла раскрепощенно, чувствовался некий эмоциональный подъем в последнем матче против «Автодора». Нам необходимо провести встречу с полной отдачей и концентрацией.
Большая ротация, использованная в последних матчах, сделала нашу игру качественней, на мой взгляд. Хотим перенести это в следующие игры и, конечно, порадовать наших болельщиков своей игрой и победой!» – сказал главный тренер «Уралмаша».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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