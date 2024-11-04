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Жорди Фернандес о Кэме Томасе: «Я вижу его раздражение. Сегодня он был неэффективен»

Кэм Томас реализовал 6 из 17 бросков с игры.

Защитник закончил проигранный матч с «Детройтом» с 17 очками и 2 передачами. Только 1 из 7 дальних бросков Томаса стал точным.

«Я вижу раздражение. Мы должны уйти в сторону от этих эмоций. Когда тебя закрывает лучший оборонительный специалист противника, который играет физически агрессивно, это дает понять, что ты хороший баскетболист. Нужно осознать это и двигаться дальше, давать энергию команде другими способами.

Не всегда получится набирать очки самому. Но нужно помогать команде делать это. Томас был неэффективен в этом матче, когда такое происходит – надо открываться, проходя к кольцу, или искать партнеров. Вот, что мне нужно.

Если ты скорер, но противник хорошо справляется с тобой, ты должен чаще ассистировать. Это необходимая часть роста, на который мы рассчитываем», – заявил главный тренер Жорди Фернандес.

Томас начал сезон, набирая 26,6 очка, 3,3 подбора и 2,7 передачи в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Жорди Фернандеса, соцсети репортера Эрика Слэйтера
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