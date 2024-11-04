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Жорди Фернандес: «Моя цель для Бена Симмонса – 10 бросков за матч. Неважно, попадет он или нет»

Бен Симмонс осуществил 4 попытки с игры в матче с «Детройтом».

«Бруклин» проиграл 92:106 на домашней площадке.

«Хочу, чтобы он чаще бросал. Моя цель для него – 10 за игру. Он должен найти возможность добраться до этой цифры. Он еще не там, но я знаю, что он может. Физически он подходит к необходимой форме. Его количество попыток должно увеличиться, мы все от этого только выиграем. Неважно, будет ли он попадать или нет. Хочу просто увидеть броски. Он на это способен», – заявил главный тренер команды Жорди Фернандес.

«Бруклин» начал сезон с результатом 3-4. Симмонс совершает 4,3 попытки за матч в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Слэйтера
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Жорди Фернандес
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