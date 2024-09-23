«Филадельфия» провела самое мощное межсезонье в НБА. Это точно заявка на титул?

«Сиксерс» долго шли к этому лету – они, по сути, превратили прошлогодний обмен Джеймса Хардена в операцию по расчистке платежки. Вполне вероятно, «Филадельфия» тогда могла получить игроков поинтереснее Батюма, но решила брать только тех, у кого истекают контракты. Дэрил Мори осознанно пожертвовал прошлым сезоном ради возможности выстроить оптимальный состав перед сезоном-2024/25.

Момент наступил, и «Сиксерс» не сплоховали: свое место под потолком использовали по полной. «76-е» схватили единственную звезду на рынке этого межсезонья и подписали целый ряд качественных ролевиков. Итоговый продукт выглядит очень интригующе, даже если не вдаваться в подробности ролевых перестановок. Они же, по сути, заменили Тобайаса Харриса на Пола Джорджа, мощь ведь.

И все же давайте прикинем, как это все может работать и где тут потолок.

Кто в старте и что по глубине

Пока похоже, что основа – это Макси, Убрэ, Мартин, Джордж и Эмбиид.

Такой состав обладает хорошим универсализмом в защите и дает достаточно пространства в атаке. Основной вопрос тут, скорее всего, в том, что нет кого-то крупного на «четверку». Учитывая то, что Макси не самый качественный защитник на периметре, а Эмбиид далеко не всегда горит желанием перебирать ногами, команде бы не помешал кто-то крупный на позиции форварда, чтобы подстраховывать и/или на подборе помогать.

Может ли этим игроком стать Пол Джордж? Он – классный командный защитник, его могут чуть разгрузить в атаке, тогда сил на оборону останется побольше. Но много ли звезд шли таким путем?

Или эту вакансию попробуют закрыть за счет намечающегося обмена Кеньона Мартина-младшего ближе к дедлайну? Его контракт как раз для этого и подписывался, но сама по себе роль достаточно специфическая, кто ее потянет? А кто ее потянет и при этом зарабатывает 8М (ну или 12М, чтобы можно было провести обмен на Мартина плюс Маккейна)? Может ли в этой роли преуспеть Ябуселе, покоривший зрителей Олимпиады? Гарантированных ответов нет, но и вопрос очень специфический.

В плане глубины все вполне сносно. На скамейке остаются Лаури и Джексон в качестве запасных разыгрывающих. Оба не на пике формы и чередуют адекватные отрезки с откровенно провальными. Однако можно надеяться, что в большинстве матчей кто-то один из них будет в форме и дееспособен.

Драммонд должен дать нормальные минуты на позиции запасного центра. Андре в последних сезонах нашел эту нишу, в которой он не собирает прежней статистики, но зато предстает действительно полезным игроком.

Правда, дальше все так себе, Эмбиид ряд матчей точно пропустит, тогда Драммонд в старте, а подменять его будет то ли Ябуселе, то ли кто-то из новичков, что не слишком надежно. Но быть надежным без своего лучшего игрока в принципе трудно.

На краях глубина оставляет желать лучшего, тут Эрик Гордон, да и на этом все. Есть Рики Каунсил, есть Джастин Эдвардс, но у них опыта на уровне НБА либо нет, либо почти нет. Видимо, Лаури местами придется играть не первого номера.

В целом ротация под плей-офф у «Филадельфии» уже неплохая. И если у прошлогоднего «Финикса» Гордон был то ли 4-м, то ли 5-м игроком по минутам, то у нынешних «Сиксерс» он, видимо, 6-й.

Что же касается регулярки, то «Сиксерс» как будто не хватает чуть-чуть, и это чуть-чуть вполне можно получить за того же Кеньона Мартина и пики.

Плюс есть варианты на рынке свободных агентов:

• Почему «Сиксерс» не фигурируют в списке претендентов на Литтла?

• Точно ли у РоКо не осталось сезончика на нормальном уровне?

• А где чемпион НБА Джастин Холидэй?

Варианты заткнуть проблемные дырки остаются.

Как это будет работать в атаке

«Филадельфия» имеет все шансы стать чем-то абсолютно уникальным в нападении.

Эмбиид – огромный центровой, который стабильно ушатывает не только размены, но и прямых оппонентов.

Макси – взрывной защитник с отличным броском. Против такого крайне сложно защищаться. Бросок заставляет выдвигаться повыше, резкий первый шаг как бы намекает, что лучше бы чуть отойти, и правильных ответов не остается.

Пол Джордж сочетает атлетизм форварда с резким кроссовером и по-настоящему продвинутым броском, что упрощает его сочетаемость с другими звездами: ПиДжи может играть без мяча. Собственно, Эмбиид вообще любит играть с продвинутыми шутерами, которые открываются на дуге, там еще со времен Редика удачный опыт.

У «Филадельфии» эти три опции уровня Матча звезд на трех принципиально разных позициях – форвард-атлет, мелкий гард и огромный центр. Эта разнокалиберная братия может наказывать соперников очень по-разному и исключает возможность для безболезненного размена любой двоечки с участием лидеров. При этом старт «Сиксерс» – это «5-аут»: тут все бросают, и страховать сопернику будет крайне сложно. И что тогда остается защите соперника? Насколько в атаке это вообще далеко от «Бостона», где Порзи выступает в роли Эмбиида?

У Нерса, глядя на это, глаза разбегаются, тут какое-то неограниченное количество вариантов, и все это должно работать. Больше того, у тебя на паркете всегда будет, как минимум, один из лидеров, часто – двое (в плей-офф можно попробовать накрутить минуты так, чтобы двое были на паркете всегда), и атака не даст сбоев на протяжении всего матча.

Минусы придумать можно. Но, скорее, это натянутые поводы для беспокойства.

Так, никто в стартовой пятерке не является настоящим разыгрывающим. Если соперник не может размениваться (слишком уж невыгодные получаются матчапы) или подстраховывать (защита слишком растянута снайперами «Сиксерс»), остается «зона». Готовы ли «Сиксерс» ее разбивать? В принципе, можно кинуть Эмбиида или Джорджа на линию штрафного и попробовать оттуда разыгрывать, но насколько легко будет вообще закинуть мяч на среднюю, когда у тебя нет топовых пасующих, а соперник играет в эту бесформенную защиту?

Драммонд может открыться в лицевую и замкнуть алей-уп или поработать на щите, но на протяжении большей части матча он на скамейке, а при Эмбииде применяемость таких классических «анти-зонных» элементов не очевидна. Он уже давно не летающий (19 данков в прошлом сезоне) и никогда не был зверем на чужом щите, там смешные по меркам центра показатели процента подобранных в атаке мячей.

В общем, насчет зонной защиты что-то придется придумывать. А то в весеннем матче плей-ин с «Хит» «зона» подкинула «филадельфийцам» столько проблем, что многие ждали увидеть эту защиту против «Сиксерс» и в исполнении «Никс».

Еще есть вопросы по готовности Эмбиида помогать партнерам. Будет ли он ставить нормальные заслоны под Джорджа и Макси и потом куда-то открываться? У «Сиксерс» нередко случались проблемы с исполнением, когда на бумаге пик-н-ролл должен быть неотразимым, а на деле все так медленно и неакцентированно, что защита справляется без видимых проблем. Опять же, не очень понятно, кто здесь лидер, который в случае чего сможет показать, как оно все делается, и завести команду с толкача. Один слишком молодой, другой сам только пришел в команду, третий – вообще Эмбиид, остается один Лаури, храни его Господь.

Только это, скорее, вопросы, касающиеся плей-офф. В свете среднестатистического матча регулярки они просто окажутся неважными и раздавленными весом таланта «Сиксерс». А до плей-офф, когда на эти вопросы придется давать ответы, времени еще много, можно подготовиться.

Как это будет работать в защите

Базовый концепт вполне очевиден, хоть и не безупречен.

Эмбиид – никакой не мобильный «большой». Он не может выходить на боллхэндлера и потом успевать отскочить к своему. Если Джо мешает броску под кольцом, то позицию за подбор автоматически теряет напрочь. С этими вводными придется жить. И, во-первых, это снова намекает на потребность в настоящем «четвертом» – человеке, который подсобит Эмбииду с этими обязанностями «большого» – подберет, когда Джо полетит на блок, или поможет подстраховать кольцо, если Джо высоковато вышел на игрока с мячом. А, во-вторых, чтобы это работало, нужно кинуть кого-то цепкого – читай «не Макси» – на мяч. Этот условный Убрэ должен будет качественно пролезать заслоны, чтобы не слишком отваливаться от боллхэндлера соперников, и Эмбииду не приходилось бы сильно высоко выходить на помощь, теряя «краску». Джо должен быть именно под кольцом, и защита построена так, чтобы Эмбииду нужно было поменьше бегать.

Стоперов на мяч у «Сиксерс» хватает: Мартин, Джордж, Убрэ – никого из них не нужно прятать. То есть одного можно кинуть на первую опцию соперника, другого – на вторую, третьего – на какого-нибудь шутера, чтобы, если этот снайпер вовлечен в двоечку с кем-то из первых двух, это дело можно было бы просто разменять. Но Макси нужно будет спрятать, и проблема в том, что он дико мелкий. Дончича-то можно прятать хоть на «четверке», а Тайриз же вряд ли сможет защищаться на ком-то, кто крупнее второго номера, так что вариантов изначально меньше. И если среди 1-2 номеров соперника нет кого-то совсем уж ограниченного в атаке, то проблемы с Макси останутся: его либо будут атаковать сразу, либо ставить в пик-н-ролл. Однако у «Сиксерс» длиннорукие края, Эмбиид – под кольцом, так что прикрыть мелкого собрата смогут за счет командной защиты, стягиваний и грамотных ротаций. Мелкие защитники есть много у кого, и эта защита будет работать, особенно по регулярке.

Есть и альтернативные варианты обороны. Так, «Сиксерс» нередко использовали Эмбиида в качестве свободного страхующего, который может просто ошиваться под кольцом, не особо оглядываясь на ситуацию на паркете. Причем суть не в выдающемся рим-протекте новоявленного американца, ибо он зачастую ленился помогать партнерам, а в том, что такая оборона опять же не требовательна к подвижности. Иногда это исполняют, используя элементы зонной защиты (так и того же Макси можно спрятать). Иногда это «ты формально держишь их худшего игрока периметра, а фактически стоишь под кольцом».

Второй формат, кроме прочего, позволяет разменивать пик-н-ролл соперника, потому что на мяче у тебя защищается Убрэ, а против центра – Мартин, переключайся сколько угодно, никто вообще разницы не заметит. Хотя тут опять же может сказаться недостаток нормального «четвертого», потому что краев, которые должны иметь шансы в защите против настоящих центров, маловато.

Правда, сколько в лиге тех центров, против которых это вообще важно? А «Сиксерс» ведь в прошлом сезоне даже под Йокича пробовали Харриса кинуть. С другой стороны, Тоби конечно увесистее нынешних вингов «Филли». Получится ли у Мартина или Гордона, или еще кого это повторить? Скорее, да, но если нет, то для исполнения этой схемы придется полагаться на Ябуселе, который неприлично часто фигурирует в этом тексте.

А теперь расскажите об этих сложностях Доку Риверсу, и он ответит вам своим недоуменным взглядом в духе: «И это, по-твоему, проблемы?» Понятно, что небольшие корректировки потребуются, но ресурсы, включая время, для этого есть.

Что получается

Тут, естественно, нужно начать с оговорки по поводу здоровья. У Эмбиида в этом плане не все гладко, у Джорджа тоже бывают проблемы, а еще в команде полно ветеранов. Но, если допустить адекватное здоровье, то третья строчка Востока должна быть зарезервирована за «Сиксерс». Это их минимум. «Бостон» универсальнее и неуязвимее «Филадельфии», «Никс» – явно глубже, но, если «76-е» не обгонят загнивающий «Милуоки» или кого-то из молодых, значит, что-то пошло кардинально не по плану.

Что же касается игр на выбывание, то до них еще далековато, но пока все выглядит так, что там все сведется к фигуре Эмбиида. Это его сезон: ему дали отличную команду, и пора бы уже пройти дальше второго раунда. Так вот, чтобы это сделать, Эмбииду придется быть лучшим игроком серии, а не как обычно. В нынешнем виде (который может и не быть окончательным) и у «Никс», и у «Селтикс» есть заметные проблемы с тем, чтобы найти 40 минут классной защиты против Джо. И если Эмбиид воспользуется этим, задоминировав соперника в асфальт, то и «Сиксерс» заберутся поглубже. С «Бостоном» потребуется гениальная игра Эмбиида, просто чтобы «Филли» могли на что-то рассчитывать. Но «Никс» – вполне проходимая команда, если Джо хотя бы просто не сольется.

«Филадельфия» дала Эмбииду шанс, теперь Эмбиид должен дать шанс «Филадельфии». Без здорового и заряженного Джо все это не будет иметь смысла, и в результате получатся те же «Клипперс».

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Фото: Gettyimages.ru /Tim Nwachukwu, Jason Miller; instagram.com/sixers