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Джоэл Эмбиид: «Скорее всего, я больше никогда не сыграю матчи «бэк-ту-бэк» до конца карьеры»

Джоэл Эмбиид рассказал о контроле игрового времени.

«По моим догадкам, я, скорее всего, больше никогда не буду играть матчи «бэк-ту-бэк» до конца карьеры», – заявил центровой «Филадельфии».

Ранее баскетболист уже говорил, что будет сконцентрирован на сохранении здоровья для плей-офф, для чего сбросил вес в межсезонье.

«Это эволюция тела, старение, поиск способов остаться на плаву и продолжать доминировать как обычно», – комментировал свои усилия Эмбиид.

«Мы подойдем к этому с умом. Частично это будет заключаться в том, что Пол Джордж и Джоэл Эмбиид не будут принимать участия в большом количестве «бэк-ту-бэков», если вообще будут», – рассудил президент «Сиксерс» Дэрил Мори.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoФиладельфия
logoНБА
logoДэрил Мори
logoПол Джордж
logoДжоэл Эмбиид
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