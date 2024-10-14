Джоэл Эмбиид: «Скорее всего, я больше никогда не сыграю матчи «бэк-ту-бэк» до конца карьеры»

Джоэл Эмбиид рассказал о контроле игрового времени.

«По моим догадкам, я, скорее всего, больше никогда не буду играть матчи «бэк-ту-бэк» до конца карьеры», – заявил центровой «Филадельфии».

Ранее баскетболист уже говорил, что будет сконцентрирован на сохранении здоровья для плей-офф, для чего сбросил вес в межсезонье.

«Это эволюция тела, старение, поиск способов остаться на плаву и продолжать доминировать как обычно», – комментировал свои усилия Эмбиид.

«Мы подойдем к этому с умом. Частично это будет заключаться в том, что Пол Джордж и Джоэл Эмбиид не будут принимать участия в большом количестве «бэк-ту-бэков», если вообще будут», – рассудил президент «Сиксерс» Дэрил Мори .