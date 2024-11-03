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Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Петким Спора»: «Проявление неуважения к нашему клубу и нашим болельщикам»

Шарунас Ясикявичюс раскритиковал отношение «Фенербахче» к матчам турецкой лиги.

Сегодня «Фенербахче» проиграл на своей площадке «Петким Спору» со счетом 66:75.

«Эта игра была проявлением неуважения к нашему клубу и нашим болельщикам. Мы относимся ко всем нашим матчам в лиге с неуважением. Это чудо, что мы выиграли матч у «Яловаспора» в октябре.

Другие матчи тоже были не очень хорошими. Мы хотим извиниться перед болельщиками не за поражение, а за нашу игру на площадке. Вот почему нам нужно продемонстрировать реакцию», — сказал главный тренер «Фенербахче».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoШарунас Ясикявичюс
logoФенербахче
logoчемпионат Турции
logoПетким Спор
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