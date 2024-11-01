Онуралп Битим может стать игроком «Фенербахче» и провести сезон-24/25 в аренде в «Париже»

Онуралп Битим близок к возвращению в Европу.

Форвард (25 лет, 198 см) может подписать контракт с «Фенербахче » и провести сезон-24/25 в аренде в «Париже ».

Битим стал свободным агентом после отчисления из «Чикаго».

Битим в прошлом сезоне провел 23 матча за «Буллс», набирая в среднем 3,5 очка и 1,4 подбора.