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Онуралп Битим может стать игроком «Фенербахче» и провести сезон-24/25 в аренде в «Париже»

Онуралп Битим близок к возвращению в Европу.

Форвард (25 лет, 198 см) может подписать контракт с «Фенербахче» и провести сезон-24/25 в аренде в «Париже».

Битим стал свободным агентом после отчисления из «Чикаго».

Битим в прошлом сезоне провел 23 матча за «Буллс», набирая в среднем 3,5 очка и 1,4 подбора.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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